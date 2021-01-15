Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 443,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443,80 liradan, 2 bin 923 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 944 liradan, 404,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408,50 liradan, 2 bin 856 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 876 liradan, bin 428 liradan alınan Yarım Ziynet bin 438 liradan ve 714 liradan alınan Çeyrek Ziynet 719 liradan satıldı.
Çeyrek altın 719 lira oldu
15.01.2021 - 18:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kapalıçarşı’da 714 liradan alınan Çeyrek Ziynet 719 liradan satıldı.
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760239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/760239.aspx
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