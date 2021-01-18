Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve 21 yıldır yürüttüğü Temiz Tuvalet Kampanyası ile bu alanda önemli bir deneyime sahip olan OPET iş birliğiyle yürüyecek olan projeyle istihdamı 10 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı 3 milyon TL’yi aşmayan hizmet sektöründeki mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturulacak. Turizm potansiyelinin yüksek olduğu İzmir, Antalya ve Muğla’da pilot olarak başlatılan proje kapsamında; yeme- içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına destek verilecek. Üç ilde toplam 31 bin 500 işletmeye ulaşmanın hedeflendiği proje, 2022’nin haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, bu proje kapsamında geliştirilecek eğitim programlarının uzaktan öğrenme portalı üzerinden mikro işletmelerle buluşturulacağını söyledi.