Dolar, spot piyasada 7,37 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL, 7,3727 lira alış fiyatı, 7,3829 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 8,9682 lira alış fiyatı, 8,9910 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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Dolar, spot piyasada 7,37 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL, 7,3727 lira alış fiyatı, 7,3829 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 8,9682 lira alış fiyatı, 8,9910 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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