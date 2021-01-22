Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sözlü ve uygulamalı sınav 08/03/2021 –12/03/2021 tarihleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Bosna Hersek Mah. Işıklar Sokak No: 13 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacaktır.

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