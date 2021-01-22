Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sözlü ve uygulamalı sınav 08/03/2021 –12/03/2021 tarihleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Bosna Hersek Mah. Işıklar Sokak No: 13 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacaktır.
Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
22.01.2021 - 12:38 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
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761818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/761818.aspx
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