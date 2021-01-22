Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Pazar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; ‘’Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’’ ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacak.
Rize Pazar Belediyesi 10 memur alacak
22.01.2021 - 12:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pazar Belediyesi Başkanlığı, 10 memur alımı için ilan açtı.
Etiketler : Rize Pazar Belediyesi,
761821 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/761821.aspx
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