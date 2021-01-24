Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katlanan talebe cevap vermeye çalışan şirketler, yıkanmış ıspanaktan soyulmuş sarımsağa, günlük sıkılmış taze meyve suyundan pişmeye hazır pırasaya, doğranmış patatesten yemeye hazır salataya, soyulmuş meyveden soyulmuş soğana dek tüketime hazır bir çok ürünü tüketicinin beğenisine sundu. Fresh World Kurucu Ortağı Selman Ertürk "En çok yıkanmış ıspanak rağbet görüyor. Şu an kapıya teslim ettiğimiz 150 çeşit ürünümüz var. Bunların 100'e yakını tüketime hazır hâlde bulunuyor. Biz müşteriye hijyen ve pratiklik sağlıyoruz, zaman kaybını önlüyoruz. Sattığımız ürünler, paketi açıp tabağa dökülebilen ürünler. Ürün hem çöpe atılmamış, ihtiyaç kadar alınmış olunuyor hem de hemen hazırlanıp sofraya koyulabiliyor" diye konuştu.