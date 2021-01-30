En çok ziyaretçi gönderen ülke 2,1 milyon kişi ile Rusya oldu. Onu Bulgaristan ve Almanya takip etti. Türkiye'ye gelen ziyaretçiler en çok İstanbul, Antalya ve Muğla'yı tercih etti. Turizmde 2021 ise pozitif beklentilerle başladı. Hem pandemiye karşı geliştirilen aşıların dünyada yaygın uygulanmaya başlanması hem de otellerin hijyen tedbirleri beklentileri artırdı. Olumlu hava, rezervasyonlara da yansıdı. Turizm işletmecisi Salih Er, yaz aylarında yabancı turist sayısında yoğunluk yaşanacağı söyledi. Salih Er, “Alman, Rus ve Ukraynalı turistlerde patlama bekleniyor. Talepten bunu görüyoruz. Yerlilere de erken rezervasyon öneriyoruz. Yoksa iyi yerlerde ve kırmızı sezonda oda kalmayacak gibi gözüküyor. Erken rezervasyonda yüzde 50 fiyat avantajı da bulunuyor” şeklinde konuştu.
Yerli turistlere erken rezervasyon çağrısı
30.01.2021 - 04:20 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 04:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, geçen yıl yüzde 69 düşüşle yaklaşık 16 milyon yabancı turisti ağırladı. Turizm geliri de yüzde 65 azaldı ve 12 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Etiketler : turizm,turist,erken rezervasyon,
763773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/763773.aspx
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