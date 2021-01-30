Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok ziyaretçi gönderen ülke 2,1 milyon kişi ile Rusya oldu. Onu Bulgaristan ve Almanya takip etti. Türkiye'ye gelen ziyaretçiler en çok İstanbul, Antalya ve Muğla'yı tercih etti. Turizmde 2021 ise pozitif beklentilerle başladı. Hem pandemiye karşı geliştirilen aşıların dünyada yaygın uygulanmaya başlanması hem de otellerin hijyen tedbirleri beklentileri artırdı. Olumlu hava, rezervasyonlara da yansıdı. Turizm işletmecisi Salih Er, yaz aylarında yabancı turist sayısında yoğunluk yaşanacağı söyledi. Salih Er, “Alman, Rus ve Ukraynalı turistlerde patlama bekleniyor. Talepten bunu görüyoruz. Yerlilere de erken rezervasyon öneriyoruz. Yoksa iyi yerlerde ve kırmızı sezonda oda kalmayacak gibi gözüküyor. Erken rezervasyonda yüzde 50 fiyat avantajı da bulunuyor” şeklinde konuştu.