Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Riskli 1,5 milyon konutu acil dönüştürmek için kolları sıvayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni bir uygulamayı devreye aldı. Kentsel dönüşümde hak sahipleri, müteahhitlere arsa payı vermeden projelerini doğrudan kendileri yaptırmak istemeleri ve bunun için inşaat taahhüt hizmeti almaları hâlinde yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek. Vatandaş, yıkılan evinin bir buçuk katına kadar yaptığı inşaatta da bu muafiyetten faydalanacak. Alınan kararla “kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan” riskli yapı malikleri için kolaylık sağlanmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Merkezi yerlerde imar artışı yapılamayacağı için müteahhit kat karşılığı iş yapamaz. Bu sebeple taahhüt karşılığı hizmet alımında KDV indirimi çok faydalı olacak” dedi. Yeni uygulamanın dönüşümü hızlandıracağına vurgu yapan Gürgen, şöyle konuştu: Ülkemizde kentsel dönüşüm bugüne kadar ağırlıklı olarak kat karşılığı anlaşmayla yapılıyordu. Vatandaş, evini müteahhide veriyordu. Müteahhit, ilave yaptığı konutlarla işi finanse ediyordu. Artık bu model yavaşladı. Özellikle imar artışı olmayan yerlerde vatandaş, evini kendi dönüştürmek istiyor. Burada müteahhit firmadan hizmet satın alınıyor. Kat karşılığı işlerde KDV yüzde 1 iken vatandaşın yaptığı işte KDV yüzde 18 idi. Bu eşitsizliği ortadan kaldırdık. Evini kendi dönüştürene harç muafiyeti de sağlandı. 18 ay kira yardımı sürüyor. Kentsel dönüşüm kredisinde üst limit de 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarılacak.