Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Fahiş zamlardan marketlerin de sorumlu tutulması üzerine perakendeciler, kendini savundu. İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere “Biz her zaman stokçunun, fırsatçının karşısında durduk. Zamların sorumlusu değiliz” dedi. Ülkede Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden itibaren tedarik ve fırsatçılık endişelerini gidermek adına rafları boş bırakmadıklarını vurgulayan Güzeldere, “Gramajda da standart sağlanmalı. Ünlü bir markanın fındık kreması bir markette 630 gram, diğerinde 750 gram... Temizlik ürünlerinde 500, 750, 1.000 gramlık paketler var. Önceki yıl bir kilogram olarak alıştığımız çay, 700-900 grama indi. Ayçiçeği yağında 4 litrelik ambalajlar var. Tüketici yanıltılıyor. Standart olmalı” ifadelerini kullandı.

PERDER Başkan Yardımcısı Dursun Korkmaz da “İstihdama önemli katkı sağlıyoruz. Sürekli denetimdeyiz. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Yerel üreticilerin ürünlerine de yer veriyor, onları destekliyoruz” dedi. PERDER Başkan Yardımcısı Cemal Özen ise “Bir ülkenin savunması neyse, gıda güvenliği de aynı değerdedir. Yüzde 37’yi aşan oranda ithalata bağımlı olan yağda marketin suçlanması haksızlık. Gıdada KDV indirimi şart. Başka sıkıntılar var. Önceki yıl fiyatı yükseldi diye herkes patates, soğan ekti. Bolluk oldu, ürün kazandırmadı. Bu yıl patates, soğan ekmeyecekler. Fiyatlar yine artacak” şeklinde konuştu.

MARKETE GELENE KADAR FİYATLAR

1 LİTRE SÜT

¥ Çiğ sütün fiyatı: 2,80 TL

¥ KDV ve soğutma ile: 3,40 TL

¥ Paketleme ile: 4,5 TL

¥ Toptan fiyatı: 4,75-5,00 TL

1 KG PORTAKAL

¥ Dalında fiyat: 3-3,50 TL

¥ Toplama, ayıklama, kasa ücreti, lojistik: 4,50 TL

¥ Hamaliye, KDV, şehir içi nakliye, fire: 5,50 TL

1 ADET KIVIRCIK

¥ Serada: 1 TL

¥ Kasa maliyeti: 4,20 TL (1 kasada 6 adet)

¥ Kasa başı işçilik: 3 TL

¥ Nakliye: 3 TL

¥ Toplam 1 kasa: 16 TL

¥ Hamaliye, KDV, fire: 17-18 TL

¥ Birim maliyet: 3 TL