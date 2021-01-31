Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

¥ Türkiye Garanti Bankası: Bankanın 2020 yılı net kârı 6 milyar 385 milyon 163 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 540 milyar 912 milyon 805 bin TL seviyesinde gerçekleşirken ekonomiye nakdî ve gayrinakdî krediler aracılığıyla sağladığı destek ise yüzde 33 artışla 415 milyar 799 milyon 688 bin TL’ye ulaştı.

¥ QNB Finansbank: Bankanın toplam aktifleri 2019 sene sonuna kıyasla yüzde 25 artarak 227 milyar 253 milyon TL’ye ulaşırken net kredileri yüzde 25 oranında artarak 138 milyar 719 milyon TL, müşteri mevduatı ise yüzde 26 oranında artarak 125 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşti. Bankanın 2020 yılı net dönem kârı 2 milyar 487 milyon TL olarak gerçekleşti.

¥ Alternatif Bank: Aktiflerini bir önceki sene sonuna kıyasla yüzde 22 artırarak 36,8 milyar TL’ye yükselten banka, nakdî ve gayrinakdî kredilerde yüzde 25 artışla ekonomiye yaptığı desteği 32 milyar TL’ye çıkardı. Mevduat hacmi ise yüzde 15 artışla 18,3 milyar TL’ye ulaştı.

¥ Türkiye Finans: Banka, aktif büyüklüğünü geçen sene sonuna göre yüzde 55 artışla 81,3 milyar liraya yükseltti. Nakdî fonları yüzde 43 artırarak 47,7 milyar TL’ye ulaşırken ülke ekonomisine ve reel sektöre ayırdığı kaynağı da geçen sene sonuna göre yüzde 40 artırarak 57 milyar TL’ye çıkardı.