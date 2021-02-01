Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, hamsi avcılığının kısmi olarak durdurulması yönünde alınan kararların stoklara olumlu yansıdığını belirterek, "Karardan sonra hamsi boylarında ve et verimliliğinde artış gözlendi" dedi. Av yasağının Türkiye'de ilk defa uygulandığını hatırlatan Özkaya "Daha öncesinde 4-5 santimlik hamsiler avlanabiliyordu. Bu tür kararların Gürcistan'la birlikte uygulanması sağlanmalı. Bu sayede ancak amaca ulaşılır, balık stoku artar" şeklinde konuştu.