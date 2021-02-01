Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz.
Bakan Karaismailoğlu: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz
01.02.2021 - 10:50 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz.
Kaynak: AA
Etiketler : Adil Karaismailoğlu,
764313 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/764313.aspx
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