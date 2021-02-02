Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 50,8 olarak ölçülen manşet PMI ocakta 54,4'e yükseldi ve faaliyet şartlarında Temmuz 2020'den bu yana en güçlü iyileşmeyi gösterdi. Böylelikle sektörün performansı üst üste sekiz ay güçlenmiş oldu. Yeni siparişlerdeki yükselişin yanı sıra Covid-19 aşılarına ilişkin olumlu haberler üretimdeki artışa katkı sağlarken son üç ayda ilk defa artan yeni siparişlerde de iyileşme güçlü gerçekleşti. İstihdam artış hızı güçlü düzeyde ve Aralık 2017’den beri en yüksek oranda kaydedildi. Takip edilen 10 sektörün tamamı istihdamını artırırken en güçlü artış kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi. Ocak ayında altı sektör üretimini artırdı ve bunlardan üçü aralıktaki yavaşlamanın ardından büyüme bölgesine geçti. En yüksek oranlı üretim artışı, ana metal imalatçılarında kaydedilirken üretimde en belirgin yavaşlama ise elektrikli ve elektronik ürün imalatı yapan firmalarda gözlendi.