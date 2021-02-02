Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı. Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın piyasalara verdiği net mesajlar ve “sıkı para politikası duruşunun korunacağı”na yönelik açıklamalar meyve veriyor. Döviz kurlarında hızlı değer kaybı ve TL'de gözle görülür güçlenme yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı 7,32’ye yakın tamamlayan dolar, hızlı bir düşüşle 7,18’e kadar çekildi. Avro da cuma günü bulunduğu 8,88 seviyesinden, 8,68'e geriledi. AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, global bir dolarizasyon ortamı oluşmadıkça ve Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere çok önemli bir konjonktür değişimi olmadığı sürece, dolar/TL’nin düşüş eğilimini sürdürebileceğini kaydetti. Paksoy “Dolar/TL’de ara ara tepkiler gelse de TCMB’nin kazandığı kredibiliteye bağlı olarak geri çekilmenin bir miktar daha devam etmesi mümkün görünüyor. Teknik açıdan dolar/TL kısa ve orta vadede 200 günlük ortalamayı barındıran 7,30-7,35 bandının altında kaldıkça; 6,85-7,15 geniş bandı, potansiyel hedef bölge olacaktır. Farklı dinamiklerle gelebilecek tepkilerde ise 7,35 direnç konumuna geldi” dedi.

TL’YE TALEP GÜÇLÜ

Yabancı analistler de “Dolarda 7,20 desteğinin kalıcı olarak kırılması durumunda, ilk etapta 7,05’lere kadar düşüş yaşanabilir. Bu hafta açıklanacak enflasyon, ocak ayında da artışa işaret ediyor. Fakat enflasyonla mücadelede TCMB’nin sıkı para politikası vurgusu, reel getiri avantajı ile birlikte birleşince TL’ye talebi güçlü tutuyor. Azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımları, dolardaki düşüşte etkili. Negatif yeni bir başlık olmadıkça, TL lehine pozisyonlar devam edecektir” görüşünü dile getiriyor. Geçen hafta yüzde 4,5 gerileyerek 1.473 puana kadar gerileyen borsa da yeni haftaya pozitif başladı. Dünkü işlemlerde endeks, yeniden 1.500 seviyesine yaklaştı. Analistler, "Borsada 1.460-1.450 seviyeleri destek, 1.500 ise direnç olarak takip edilecek. 1.475-1.500 puan aralığının korunması, yukarı trendin devamı açısından kritik önemde” ikazında bulunuyor.