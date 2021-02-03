Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ihracatçısı, küresel ticaretteki talep daralmasına rağmen 2021 yılına da ihracat rekoru ile başladı. Olağan dışı şartlara hızla uyum sağlayarak ihracatta V tipi toparlanmayı gerçekleştiren Türk ihracatçısı, ocak ayında 15 milyar 48 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı. İhracatta artış yüzde 2,46 olurken söz konusu dönemde ithalat yüzde 5,63 azalarak, 18 milyar 123 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 31,95 düşüşle, 3 milyar 75 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83 olarak kayda geçti.

İhracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre iki iş günü eksik olmasına rağmen 15 milyar 48 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldığını söyledi. Pekcan, “Pandeminin kontrol altına alınması ve dış pazarlarımızda görülecek iyileşmeler, ülkemiz ihracatına hızlı ve güçlü biçimde yansıyacaktır. Doğrudan yatırımlar ve uluslararası ticaretin en canlı aktörlerinden birisi olmaya devam edeceğiz” dedi. Bakanlığın geçen yıl mal ve hizmet ihracatçılarına toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdiğini dile getiren Pekcan, “Bu yıl da ihracatçılarımıza 4,1 milyar lira destek vermeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Türk Eximbank ise geçtiğimiz sene kredi ve sigorta finansman desteği olarak bir önceki seneye göre yüzde 3,6 artışla 45,6 milyar dolar finansman sağlamıştır” diye konuştu.

GÜLLE: 200 MİLYAR DOLARI AŞABİLİRİZ

TİM Başkanı İsmail Gülle de “2020 yılının son çeyreğinde, ihracatımızı 50 milyar doların üzerine çıkardık. Bu rakam, bize artık ihracatta yıllık 200 milyar dolar seviyesini aşmanın zamanının geldiğini gösteriyor. Bu yıl, ihracatçımızın bu tempoyu koruyacağına ve hatta aylık ihracatta yeni rekorlar kıracağına yürekten inanıyorum. Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara ulaşacak güce, altyapıya ve enerjiye sahibiz. Küresel tedarik zincirlerinde pandemi ile hızlanan yeniden yapılanma sürecinin faydalarını şimdiden görmeye başladık. Her bir sektörümüzde ihraç mallarımıza talebin arttığını, Türkiye markasının güç kazandığını gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı. Navlun fiyatlarına da değinen Gülle şunları kaydetti: Taşımacılıkta ve teslimatta gecikmeler, yeterli konteyner bulunamaması ve artan navlun fiyatları küresel ticareti zorlamaktadır. 11 Şubatta başlayacak Çin yılbaşı tatili sonrası navlun fiyatlarında normalleşmenin başlamasını bekliyoruz. Diğer bir önemli husus ise, iklim değişikliği. Küresel ölçekte yaşanan en sıcak ocak ayı ve birçok coğrafyada yaşanan kuraklık, sürdürülebilirliğin önemini hatırlatırken tarım ürünleri giderek daha kritik hâle gelmektedir. 2021 yılında ihracatçılarımızın sürdürülebilirlik koşullarına uyum sağlamaları adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

1.457 FİRMA İLK DEFA İHRACAT YAPTI

¥ Ocakta önceki yılın aynı ayına göre 17 sektör ihracatını artırdı. 2 milyar 267 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü liderliğini korurken; 1 milyar 648 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler ikinci, 1 milyar 523 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörü üçüncü oldu.

¥ En güçlü ihracat performansına imza atan sektör yüzde 13 artışla 331 milyon dolar ile mücevher oldu. Mücevher sektörü; İsviçre’ye ihracatını yüzde 282 artışla 71 milyon dolara; ABD’ye ihracatını ise yüzde 78 artışla 34 milyon dolara çıkardı.

¥ Ocak ayında ilk defa ihracat yapan 1.457 firma, geçtiğimiz ay 75 milyon 447 bin dolarlık ürün sattı. Yine ocak ayında toplam 39 bin 184 firmanın ihracat gerçekleştirdi.

¥ Türk ihracatçısı, ülkemizin bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk beş ülke; 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya, 933 milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla İtalya, 814 milyon dolarla Birleşik Krallık, 737 milyon dolarla Fransa oldu.

¥ En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatımız yüzde 0,4 artışla 6,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldı.

¥ En çok ihracat gerçekleştiren ilk beş şehrimiz sırasıyla; 5 milyar 740 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 142 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 104 milyon dolarla Kocaeli, 794 milyon dolarla İzmir, 671 milyon dolarla Gaziantep oldu.

¥ Türk lirası ile açılan beyannamelere göre 169 ülkeye toplam 5 milyar 215 milyon TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 235 firma ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.