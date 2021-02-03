Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

AB, 2019 sonunda üçüncü ülkelerden gönderilen 35 ürünü yüksek riskli olarak değerlendirerek geçici yasaklama getirmişti. Bu ürünlerin AB’ye ihraç edilebilmesi için teknik rapor hazırlanması gerekiyor. Türkiye, bu konuda adım atarak AB’ye en çok ihraç edilen ürünlerden elma, ceviz, zakkum, hanımeli, kadın tuzluğu, yalancı akasya, badem ve şeftali fidanları için teknik rapor hazırladı. AB Komisyonuna sunulan raporların Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından hâlen incelendiği öğrenildi.