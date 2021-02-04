Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Teknofest 2021, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir hayalle başlayan Teknofest yolcuğunun artık dünya çapında büyük bir organizasyona dönüştüğünü belirterek “Hızla küreselleşen dünyada, teknoloji şirketlerinin birçok ülkeden daha güçlü ve nüfuzlu hâle geldiğini görüyoruz. Sosyal medya kuruluşları vakıf olamadığımız ajandalarıyla tekelleşmiş dev birkaç şirketin elinde kontrolsüz bir güce dönüşmüş durumda. İstiyorlar ki tek bir arama motoru, sosyal medya, büyük alışveriş sistemi ve daha büyük tekeller olsun. Bunu sadece seyrederek, teknoloji geliştirmekten uzak kalırsak egemenliğimizi dev şirketlerin tartışılır insafına teslim etmiş oluruz. Ülkemizin birçok alanda tam bağımsızlığa, Millî Teknoloji Hamlesi vizyonu ile sahip olacağına inanıyoruz. Millî Teknoloji Hamlesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerdeki tekelleşmeye karşı bir duruş ve güçlü bir itirazdır” dedi.

SON BAŞVURU 28 ŞUBAT

Teknofest'in 2019'da Atatürk Havalimanı'nda 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekoru kırdığını vurgulayan Bayraktar “2020'de teknoloji yarışmalarımıza 81 ilimizden 84 ülkeden 20 bin takım 100 bin genç başvurdu. Bu yıl, son başvuru tarihi olan 28 Şubat tarihine kadar bu rakamı geçeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu. Bu yıl 35 farklı kategoride yarışmaların düzenleneceği Teknofest'te ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL malzeme yardımı yapılacak. Ayrıca dereceye girenler 5 milyon TL ödülün sahibi olacak.

67 KURULUŞTAN DESTEK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen 67 paydaş kurumuyla birlikte düzenlenen Teknofest 2021’in tanıtım toplantısına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve paydaş firmalar katıldı.