Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı 13,2 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 46,8 olarak açıkladı. 3,2 milyar TL net kâr elde eden şirketin yatırım harcamaları da 6,7 milyar TL’ye yükseldi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal 2021 yılında 7,7 milyar lira yatırım yapacaklarını belirterek “Fiber dönüşüm sayesinde 2020'yi başarıyla geride bıraktık. 331 bin km fiber ağı ile fiber hane sayısını 26,8 milyona çıkardık. 2,6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık abone artışımıza ulaştık. 50 milyon abone sayısını aşan Türkiye’nin ilk telekom operatörü olduk. LTE abonelerinin aylık data kullanımı yüzde 4,7 yükselişle 9 GB oldu. Sabit seste 631 bin net abone ile halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı kaydedildi. Türkiye’nin internet erişiminin son dört yılda 22 puandan fazla artmasında Türk Telekom olarak payımız büyük. 2021 yılı için yaklaşık yüzde 14 gelir büyümesi, yaklaşık 15 milyar TL FAVÖK öngörüyoruz” dedi. Güçlü nakit akışı ile borçluluk oranını düşürdüklerini dile getiren Önal, yabancı para net kısa pozisyonunu da yılın son çeyreğinde uzun döviz pozisyonuna çevirmeyi başardıklarını dile getirdi. 2019 yılının net kârı üzerinden 601 milyon lira temettü ödemesi için genel kurulun onayını beklediklerini anlatan Önal "Dijital dönüşümünde liderliğimizi sürdürürken 5G’ye hazırız" diye konuştu.