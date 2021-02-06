Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Eximbank'ın ihracatçıya desteği, 2020'de yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükseldi. Bankanın destek verdiği ihracatçı firma sayısı da yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı. Son bir yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90'ı KOBİ'lerden oluştu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "2021 yılında toplam ihracat desteğimizi geçen yıla göre yüzde 11 artırarak 50 milyar doların üzerine taşıyacağız. Türk Eximbank, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen uluslararası piyasalardan gerçekleştirdiği yaklaşık 2,8 milyar dolar fon teminiyle, uygun maliyetli kaynak girişi sağlayıp ihracatçılarımızı desteklemeye devam etmiştir. Salgının etkilerini hafifletmek amacıyla ihracatçılarımıza sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırım gerçekleştirdik. Hizmet ihracatını da alacak sigortası kapsamına alıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, 3 yeni ürünle ihracatçıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu: Katılım finans sistemi prensipleriyle çalışmak isteyen ihracatçılarımıza yönelik, ilk defa 10 yıla kadar vadeli Katılım Finans Yatırım Kredisi'ni hizmete sunduk. Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi ile ihracatçılarımızın, tüm kısa vadeli alacakları teminat niteliğinde kabul ederek, 1 yıla varan finansman sağlıyoruz. Bu program, teminat oluşturma sıkıntısı yaşayan ihracatçılarımızın finansman sağlayacağı bir programdır. Yurt dışı teminat mektubuyla da müteahhitlik firmalarının, gemi inşa firmalarının ihtiyaçlarını karşılamaya başladık.