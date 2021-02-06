Üzerindeki batarya sayesinde kullanıcısına pedal çevirdiğinde ekstra güç sağlayan elektrik destekli bisiklet, katma değerli bir ihraç ürünü olarak dikkati çekiyor. İhracatta ilk sırada 9,7 milyon dolarla Finlandiya yer aldı. Bu ülkeyi İtalya ve Hollanda izledi. Bisiklet Endüstrisi Derneği Üyesi Anıl Şakrak "İnsanlar, sosyal mesafenin en iyi olduğu ulaşım aracı olarak gördükleri bisiklete yönelince satışlarımız patladı. Talep çok artınca temin sürelerimiz uzadı. Tedarikçiler de şu anda bu siparişleri karşılamakta zorlanıyorlar" dedi.
Elektrikli bisiklet talepleri patladı
06.02.2021 - 02:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Salgın nedeniyle talebin arttığı elektrikli bisiklette ihracat, geçen yıl, 2019'a göre üç kat artarak 39,2 milyon dolara yükseldi.
Etiketler : elektrikli bisiklet,
765475 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/765475.aspx
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