Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle birlikte Türk lirasına güven her geçen gün artıyor. Dünkü işlemlerde dolar 7,05'e kadar gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. TCMB'nin "uzun süre sıkı duruş" vurgusu, döviz hesaplarındaki çözülmeyi de hızlandırdı. Yurt içinde yerleşiklerin döviz mevduatı, geçen hafta 1 milyar 50 milyon dolar azalarak 235 milyar 56 milyon dolara geriledi. Bu hafta da en az 1 milyar dolarlık satış yapıldığı belirtiliyor. Böylece son iki haftada döviz hesaplarında 2 milyar dolardan fazla çözülme yaşandı.

TERS DOLARİZASYON

TCMB Başkanı Naci Ağbal, yabancı bir ajansa verdiği mülakatta "Son dönemde yurt içi yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelme eğilimi gözlemliyoruz. Bu durum, ters dolarizasyon sürecinde önemli bir sinyal. Ancak, bu yönelimin sürekliliğe dönüşmesi ve güçlü olması önemli kabul edilecek. Enflasyondaki düşüş, kurda istikrarın temin edilmesine katkı sağlayarak tasarruf sahiplerinin TL'ye yönelmesini daha da teşvik edecektir. Nitekim, ocak ayının ikinci yarısından itibaren altın dâhil yabancı para mevduattaki artışın kayda değer ölçüde yavaşladığını görüyoruz. Son dönemde yurt içi yerleşiklerin döviz varlıklarını bankacılık sistemine taşıma isteği de artıyor. Tüm bu gelişmeler ters dolarizasyon süreci için gerekli olan koşulların yurtiçi yerleşikler nezdinde oluşmaya başladığına işaret ediyor" dedi.

'İNDİRİM'E DAHA VAR

Bu çerçevede faiz indirim sürecinin zaman-lamasının da "enflasyon gerçekleşmelerinin öngörülen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşmesine" bağlı olacağını vurgulayan Naci Ağbal "Politika faizini yalnızca 2021 hedefine değil, orta vadeli enflasyon hedefine de ulaşmayı sağlayacak bir düzeyde tutmaya devam edeceğiz. Sıkı parasal duruş sonucunda 2021 sonunda enflasyonunun %9,4 düzeyine gerileyeceğini öngörüyoruz. Ancak bu tahminler üzerinde yukarı yönlü riskler belirgin bir şekilde önemini koruyor. Bu nedenle, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesi gerekli" diye konuştu.

DÖVİZ REZERVLERİ İÇİN PLANLAR HAZIR

TCMB'nin döviz rezervlerini güçlendirme planını anlatan Naci Ağbal "Piyasadaki döviz arzının, döviz talebine göre güçlü ve istikrarlı yükseldiği dönemlerde, kuralları açıklanmış bir plan dâhilinde, dalgalı kur rejimi ile uyumlu olmak kaydıyla, şeffaf yöntemlerle döviz alım ihaleleri düzenleyebileceğiz. Bu doğrultuda cari işlemler dengesi ve ters dolarizasyon sürecini takip ediyoruz. Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hâle gelmesi, yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz alım ihalelerine başlamak için önemli gösterge olacak" dedi.

KARARLI VE SABIRLI OLMAK ZORUNDAYIZ

İşletmelerin, güçlü likidite şartlarının sağladığı imkânlardan yararlanmaya devam ettiğini vurgulayan Naci Ağbal, şöyle devam etti: Sıkı para politikası, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelimi sağlayacaktır. Bu yönelim enflasyonu aşağı çekerken, diğer yandan finansal risklerin azalmaya başlaması ve ekonomide oluşacak istikrar beklentisi göstergelerini güçlendirecektir. Eğer bu süreci hep birlikte kararlı ve sabırlı bir şekilde yürütürsek, ekonomiye güven artıracağından, yatırımlar ve üretim de artacak, işsizlik azalacaktır.