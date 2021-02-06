Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Kastamonulu pastırma üreticileri polemiği fırsata çevirdi. Son yıllarda ülke genelinde adından söz ettiren Kastamonu pastırması, ikinci defa zam gördü. Geçtiğimiz yılın başında 140 lira olan pastırma, önce 160 şimdi de 180 liraya yükseldi. Sosyal medya hesaplarından yapılan fiyat artışına tepki gösteren bazı vatandaşlar, polemiğin devam etmesi hâlinde Kastamonu pastırmanın daha da zamlanacağını kaydetti.