Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Marmaris Milli Emlaklar Müdürlüğü tarafından İçmeler Mahallesi'nde bulunan ilanda sayısı ve metrekaresi belirtilen PTT lojmanlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık teklif usulü” ile satışı yapılacak.
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacak
06.02.2021 - 13:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Etiketler : marmaris,
765582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/765582.aspx
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