Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temelleri 2019 yılında atılan TOMYA, Türkiye'nin kapsamlı, güvenilir ve hızlı kripto para borsası olma hedefiyle kuruldu. Mayıs 2020'de üye alımına başlayan TOMYA, Türkiye’nin en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu olmak için yola çıkmıştır. Tamamı yüzde yüz yerli sermaye ile geliştirilen ve özellike borsaların hacimli olduğu dönemlerde yaşanan sorunların hiçbirini yatırımcılarına yansıtmamayı kendine ilke edinen yapısıyla müşteri ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Kripto para borsası olarak hizmetlerini sürdüren TOMYA’nın yeni CEO’su blok zincir ve yapay zeka teknolojilerinde uzmanlığı ile tanınan ve kripto varlık merkeziyetsiz finans sektöründe deneyimleri ile bilinen Afşar Akal oldu. Afşar Akal CEO görevi ile birlikte TOMYA’nın kurumsal proje ve faaliyetlerine liderlik etmeye başlayacak.

Afşar Akal Kimdir ?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme lisans ve Liverpool Üniversitesi Uluslararası Finans ve Muhasebe yüksek lisans derecelerie sahip olan Akal, tıbbi yapay zeka ve blokzincir teknolojileri konusunda uzmanlaşmış Bloxperiment danışmanlık şirketinin kurucu ortağıdır. Afşar Akal kariyerine Queensland Sağlık Bakanlığıʼnda başlamış, Medicare Avustralya ve Dünya Sağlık Örgütü görevlerinden sonra on yıl Intelʼde Dijital Sağlık ve Yaşambilimleri biriminde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. Daha sonra IBM Watson Health Tıbbi Yapay Zeka Ürün Grubu Türkiye, Orta-Doğu, Afrika Bölge Satış Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir.

Kaynak: https://www.tomya.com/