Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Aşılama süreci ve toplum bağışıklığıyla birlikte piyasalarda rahatlama beklenirken sanayi kuruluşlarının CEO'ları Türkiye'nin bu süreçte Demir İpek Yolu ile özellikle tedarik zincirinde alternatif bir ülke olarak öne çıkacağı görüşünde. Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “CEO Agenda 2021” toplantısında konuşan CEO'lar, 2021 yılında temkinli olmakla birlikte yatırımları devreye alacaklarını belirterek özellikle yılın ikinci yarısında büyüme beklentisini dile getirdi.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: 3,5 milyar dolarlık yatırım yaptık

¥ Son beş yıldaki ivmelenmemiz bizi pandemiye hazırlamıştı. Yeni değişen gerçekliklere göre iş süreçlerini adapte etmeye başladık.

¥ Dokuz aylık sonuçlara baktığımızda ciroda büyüme, net kârlılığımızda da yüzde 37 büyüme var.

¥ Enerji sektöründe avantajlıydık. RES ve akıllı dağıtıma yatırımlar yaptık.

¥ Sigortada yüzde 20 büyüdük. Brisa'nın Aksaray'daki Endüstri 4.0 fabrikası ile liderliğini pekiştirdiği bir yıl oldu. Ticari araçlarda büyüme bize yaradı.

¥ Kordsa Avrupa ve ABD'deki yavaşlamayı ciddi şekilde hissetti. Çimentoda ise yıl başında yaptığımız ihracat kontratları ile iyi bir yıl geçirdik. ABD Teksas'ta beyaz çimento tesisini devreye aldık. İspanya’daki tesisimizi de devreye alacağız.

¥ Dijital dönüşü hızlandırdık. Teknosa ve Carreforusa e-Ticaret’te atağa geçti. Teknosa son 20 yılın en kârlı yılını geçirdi.

¥ Topluluk genelinde yatırımlarda hiç frene basmadık. 3,5 milyar dolarlık yatırım yaptık.

¥ Pandemiye rağmen biz hedeflerimizi gerçekleştirdik.

¥ Gelecek dönemlerde de enerji işimiz büyümeye devam edecek. Türkiye'nin şarj alt yapısında rol almak istiyoruz.

¥ Bankacılık işimiz büyüyecek. Finansal hizmetlerde de organik büyüme gündemimizde olacak.

¥ Kompozit malzemede ABD'deki başarımız Avrupa'ya taşımak istiyoruz.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül: Çin’e konteyneri 700 $’dan mal satarız

¥ Geçen yıl ocak ayına iyi başladık. Ancak ilk çeyrekte pandemi başlayınca tuz biber oldu.

¥ İspanya, İngiltere ve Fransa en büyük pazarımız. Orada bayağı sıkıntı yaşadık. Revize bütçe yaptık. Yüzde 10-15 düşürmek zorunda kaldık bütçemizi. Nisan aynında sonra ters rüzgârlar esmeye başladı. Mal yetiştirememe gibi bir durum yaşadık. Haziran aynına geldiğimizde 2020'nin orijinal bütçesine tutturabiliriz dedik.

¥ Vestel tarafında sıkıntı yaşamadık. İnsanlar evde oturunca beyaz eşya ve TV'lerini değiştirdi. Hatta karşılayamadığımız yüzde 5 sipariş oldu. Hem istihdam hem kapasite bakımından yeterli olamadık.

¥ 2020’de planladığımız yatırımlarda hiç frene basmadık.

¥ Tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Demir İpek Yolu’ndan bir konteyner 10 bin dolara geliyor ama dönüşü 700 dolar. Bu, Doğu’ya ihracatta ivme sağlayacaktır.

¥ Gümrük Birliği’nde güvenli şekilde kalmamız çok önemli. İhracatımızın yüzde 60’ı Avrupa’ya. Güney komşularla ilişkileri de düzeltebilirsek Türkiye’ye çok büyük değer katacak diye düşünüyorum.

¥ İçeride de güvenli bir ortam oluşturmamız lazım. Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için yurt dışından kaynağa büyük ihtiyacı var. Güven ortamı sağlarsak bu kaynaklar gelebilir.

¥ Planladığımız yatırımların tamamını yapacağız. Tekstilde akıllı ve hijyen ürünlerine ağırlık vereceğiz. Elektrikli şarj istasyonunda dünyanın en büyük beş firmasından bir olmak istiyoruz.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü: 2021’de çift haneli büyürüz

¥ 2020 yılını 75 milyar TL ciro ile kapattık.

¥ Son üç yıldır dijitale odaklandık. Pandemide dijitalleşmenin esnekliğine ve çevikliğin faydasını gördük. Bu süreci en az kayıpla atmayı başardık.

¥ Şok ve İstegelsin dijitalleşme ile işlerini büyüttü.

¥ En büyük sıkıntıyı ev dışı tüketimde yaşadık. 2020'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde hareketlenme oldu ancak dördüncü çeyrekte tekrar hacim kaybı yaşadık.

¥ Yılı genel olarak çift haneli büyüme rakamlarıyla kapattık. Bütçe hedeflerimizi gerçekleştirdik.

¥ 2020'nin sarsıcı etkilerine rağmen 2021’in daha olumlu olacağını öngörüyoruz. Ciromuzu artıracağız. Nakit üretim kabiliyetlerimizi en üst düzeye çıkaracağız. 2021’de çift büyüme rakamları hedefliyoruz.

Anadolu Grubu CEO’su Hurşit Zorlu: Coca Cola ile bir ülkeye daha açılıyoruz

¥ 2020 yılı her şeyi yeniden gözden geçirdiğimiz bir yıl oldu. Oldukça karmaşık ve zor bir yıldı.

¥ 2020'nin İlk dokuz ayında ise 42 milyar ciroya ulaştık. Ancak her şeye rağmen yılı beklentiler dâhilinde kapattık diyebiliriz.

¥ Migros, bu zor dönemde başarılı bir yılı bıraktı. 81 ilde hizmet verir hâle geldi. Ekstra istihdam sağladık.

¥ Meşrubatta ciromuz dokuz ayda yüzde 14 arttı. Yurt içi ve yurt dışında başarılı bir yıl oldu.

¥ Otomotiv segmenti iyi bir yılı geride bıraktı. Ticari araç satışlarıyla birlikte Isuzu tarafında yurt içinde iyi bir yılı geride bıraktık. Kia, yeni modellerini satışa sundu. Son 10 yılın en yüksek pazar payına ulaştı.

¥ Mc Donald's tarafında planlarımızın ötesinde kapattık.

¥ Güçlü bilanço yönetimi ve serbest nakit akışı ile pandemi sürecini atlattık.

¥ 2021 temkinli olmamız gereken bir yıl. Pandemi geçse dahi etkileri sürecek. Ancak göstergeler ikinci yarıdan sonra düzenlemeye işaret ediyor.

¥ Kur faiz hareketleri, jeopolitik riskler belirsizlikler var. Parası olan belirsizlik ortamında yatırım yapmakta imtina edebilir.

¥ İnşallah 2021 belirsizliklerin ortadan kalktığı bir yıl olacak. Aşı ile ikinci yarı daha pozitif olacak. Yatırımda temkinli olacağız. Zorunlu olmayan yatırımları uzun dönemeye yayacağız.

¥ Tüketici ürünleri tarafında yurt içi ve yurt dışında yeni fırsatlar var. Coca Cola'da yeni bir ülkeye açılacağız.

¥ Bir ayağımız fren bir ayağımız gazda yatırımlara devam edeceğiz.

Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü: Pandemide çok para basıldı Türkiye'ye de gelecek

¥ 2020’yi büyümenin ivme kazanacağı bir sene olarak planlamıştık. Seneye çok iyi başladık. Ama pandemi bir geldi pir geldi.

¥ GYO olarak üç tane AVM işletiyoruz. Zaten sektör zor durumdaydı. Ciro olmayınca kira da olmuyor.

¥ Enerji talebi 2020'de çok değişmedi. Doğalgazda yüzde 15 indirim oldu ama santrallere çok az yansıdı. Genel olarak bilançoda sıkıntılarımız oldu. Çünkü gelirlerimiz TL, kredilerimiz dolar üzerinden. Dağıtım tarafında da tahsilat problemi yaşadık.

¥ Kimya sektörü bizi memnun etti. Aksa ile beklentilerimizin üzerinde ihracat yaptık. Akkim de başarılı bir sene geçirdi.

¥ 16 milyar TL ciro ile kapattık. 2020'yi ehveni şer bir yıl geçirdik diyebiliriz.

¥ ABD ile Çin arasındaki problem sebebiyle tedarikte avantajlı hâle geldik.

¥ 2021’in 2020’den daha iyi olacağını düşünüyorum. Pandeminin etkisi belirleyici olacak. Dolayısıyla temkinli olmalıyız. Özellikle ikinci yarı daha iyi olacak diye düşünüyorum.

¥ Ülkeler pandemi de daha çok para bastı. Bu paranın bir kısmının 2021’de Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum.

¥ Hedefimiz 2021’de kimyada ihracat ağırlıklı büyümek. Orada büyük fırsatlar var.

¥ Akkök’ün 6 bin çalışanı var. Kimseyi işten çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.