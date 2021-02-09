Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği raporuna göre bu katılımcıların 6,9 milyonu Gönüllü BES ve 5,7 milyonu Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) yer aldı. 2020 sonu itibarıyla BES'te toplam portföy büyüklüğü yaklaşık 171 milyar lira oldu. Bu büyüklüğün 160 milyar liralık kısmı gönüllü BES, 11 milyar liralık kısmı ise OKS'de yer aldı. Gönüllü BES portföy büyüklüğü 2019 sonuna göre yaklaşık yüzde 34 büyüme kaydetti. OKS portföy büyüklüğü 2019 sonundaki 8,2 milyar liralık değerinden Aralık 2020 sonunda 11 milyar liraya ulaşarak yüzde 38 arttı. Rapora göre, Gönüllü Bireysel Emeklilik Fonları'nın ağırlıklı ortalama net getirisi, son beş yılda TÜFE’nin 95 puan, son 10 yılda 139 puan ve BES'in başladığı 2004'den beri ise 414 puan ile TÜFE'nin üzerinde getiri elde etti. 2020'de emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi enflasyonun 17 puan üzerinde gerçekleşti.