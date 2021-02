Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de haftanın her günü kentin farklı yerlerinde kurulan semt pazarlarında bu haftanın zam şampiyonu salatalık oldu. Salatalık bu hafta tezgahlarda 8 TL’den satışa sunulurken, geçen haftalara göre, salatalığın fiyatında artış yaşandığı görüldü. Meyvelerin geçen haftaya göre daha ucuz tezgahlarda yer aldığını söyleyen pazar esnaflarından Abdullah Demir, “Meyvelerimiz zaten geçen haftanın altında satılıyor. Yalnızca sebzelerde ihracattan ve Antalya tarafında seralardaki sıkıntıdan dolayı az geliyor. Bu nedenle sebzelerde, özellikle salatalık, domates ve biberde aşırı bir yükselme oldu. Şuan da sebzelerimiz normal fiyatının üzerinde tezgahlarda bulunuyor. Diğer ürünlerde aşırı bir yükselme yok" diye konuştu.

Demir, "Müşteri pazarı her zaman tercih ediyor" diyerek, "Çünkü pazarda günlük ve taze geliyor. Artı marketlerde herkesin yani 15-20 kişinin elinin dediğini malı değil, tek elden almayı tercih ediyorlar. O nedenle tazelikte de ürünün örselenmemesi bakımında da pazar her zaman iyidir. Müşterilerin sebze ve meyveye büyük bir ilgisi var. Birde fiyatlar uygun, öyle aşırı bir yükselme yok. Sadece sebzede domates, biber ve salatalıkta yükselme mevcut” şeklinde konuştu.

Pazarda, salatalık ve patlıcanın hafta itibari ile zamlandığını söyleyen pazarcı Celal Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti:

Pazarda fiyatlarımız domates 4 TL, patlıcan 7 TL, biberler, 8 TL, kabak 4TL, karnı baharı tane 5 TL’ye satıyoruz. Salatalık ve patlıcan şuan da yükseldi. Müşterinin ilgisi zayıf, yaz ayları gibi olmuyor. Seyrek diyebiliriz.”

Pazarda fiyatlar şu şekilde oluştu;

-Elma 3TL - Biber 8 TL

-Portakal 4 TL -Domates 4 TL

-Mandalina 5 TL -Salatalık 8 TL

-Havuç 2 TL -Nar 3 TL

-Armut 3 TL