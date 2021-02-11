Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yoğun çabaları sonucu sektörden gelen yoğun talepler üzerine İzmir (Alsancak) Limanı Ro-Ro seferlerine yeniden açılırken, buradan ilk Ro-Ro seferi geçtiğimiz pazar günü 117 araçla İspanya'nın Tarragona Limanı'na yapıldı. Bu seferlerle ihracatçılara Kuzey Afrika pazarına ulaşmada alternatif ulaşım olanağı sağlanması planlanıyor. Sakarya-Karasu Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na da ilk sefer 4 Şubat'ta gerçekleştirilmişti. İlk sefer 44 araçla, 5 Şubat'taki ikinci sefer 39 araçla, üçüncü sefer ise 7 Şubat'ta 49 araçla yapıldı. Gelecek dönem bu rakamların 100 ila 150 tır/dorseye çıkması hedefleniyor. Yaklaşık 12-15 saat sürmesi öngörülen seferler ile tarifeli Ro-Ro seferleri iki ülke arasında resmî olarak başladı. Söz konusu hattın, Kapıkule ile Hamzabeyli sınır kapılarındaki yoğunluğun azalması ve Anadolu ile Asya menşeli yüklerin Marmara Bölgesi trafiğine dâhil edilmeden Sakarya-Karasu üzerinden Avrupa pazarlarına aktarılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ilgili kurumlarla kısa zamanda bu hatlara yenilerinin eklenmesi ve taşınan araç sayısının artırılması için çalışmalarına devam ediyor.

İHRACATÇILARA AVANTAJ SAĞLIYOR

Birçok ülke tarafından kara yolu taşıtları için ülkelerinden geçişlerde uygulanan kota nedeniyle ihracatçıların artan lojistik taleplerinin karşılanması için deniz yolu taşımacılığı en önemli alternatif durumunda bulunuyor. Bu kapsamda, Ro-Ro taşımacılığının yaygınlaştırılması, deniz yoluyla olan ihracatın toplam taşımalardaki payının artırılarak ihracatçılara önemli esneklik ve maliyet avantajı sağlıyor. Birçok avantajı olan Ro-Ro taşımacılığının etkin kullanılması, oluşabilecek kara yolu trafiğinin deniz yoluna kaydırılması, ihracatın artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından olumlu değerlendiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca desteklenen Ro-Ro taşımacılığı, kombine taşımacılığın en iyi uygulamaları arasında yer alıyor.