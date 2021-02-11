Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk coini BTCBAM, 2018'de dünyanın en iyi kripto para değişim platformu seçilen, dünyanın en yüksek cirolu ilk 10 kripto para alım satım platformundan biri olan COINSBIT'de de halihazırda listelenmiş durumda. Binance' dan sonra dünyanın sayılı kripto borsaları arasında gösterilen Coinsbit 'te de listelenen BTCBAM 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren Coinsbit’ten alım-satım işlemlerine başladı. BTCBAM coini Asya’nın en güvenilir borsalarından biri olan Probit kripto para alım satım borsasında da ön satışa ve ardından listelenmeye başlayacak. Böylece Avrupa’dan sonra Asya’da da yatırımcılarına ulaşacak BTCBAM’ın bir sonraki hedefi ise dünyanın en büyüğü Binance’ta yayınlanmak.

BTCBAM ekibine ait olan Bitturex borsasını banka kefaletiyle proje geliştirecek ve listelenecek her projenin yine ayrı ayrı bankanın finansal garantisiyle yurutulecegi bir konsept oturtmak istediklerini soyleyen BTCBAM CEO'su Gokhan Alkan, eşzamanlı olarak geliştirmekte oldukları yeni blockchain algoritmalarının da projelendirme ve finalizasyon sureclerinde imzalanan antlaşma geregi kendilerine tüm ayni kefalet kapasitesini tahsis eden Spektral Investment Bank ile birlikte hareket edeceklerini belirtti.