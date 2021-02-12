Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Geçen yıl toplam 34 bin 337 adet traktör üreten şirket, üretimini yüzde 51 artırırken yurt içi pazarda toplam 22 bin 384 adetlik satış rakamını yakaladı. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner ile TürkTraktör Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Federico Pamfili'nin katıldığı toplantıda açıklanan sonuçlara göre TürkTraktör, 12 bin 553 adet traktör ihracatıyla Amerika kıtasından Japonya’ya 130’dan fazla ülkeye Türkiye’de üretilen traktörleri ulaştırdı. Üretiminde gerçekleşen ciddi artışa bağlı olarak TürkTraktör 2020’de cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 64 artırarak 6 milyar 243 milyon TL’ye çıkarırken şirketin net kârı da önceki yıla göre yüzde 594 artışla 776 milyon TL oldu. Traktör pazarındaki paylarını yüzde 45’ten 49’a çıkardıklarını ifade eden Aykut Özüner, fabrika içindeki makine parkında yenileme yapacaklarını söyledi. Yatırım harcamalarının 250 ila 320 milyon TL olması bekleniyor. Pandemi döneminde öncelikle tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Özüner, “Gıda tedarikinde kesintisizliği sağlamak adına özveri ile çalışan çiftçilerimizi her alanda desteklemeyi önceliklendirdik. Yerli kazıcı yükleyici üretimine başladığımızın daha ilk senesinde 150 adet kazıcı yükleyicinin satışını gerçekleştirdik. İş makineleri satışlarımız yüzde 58 arttı. 2021 yılında da traktör alanındaki başarımızı iş makinelerine yansıtmayı ve bu alandaki büyümemizi katlayarak sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi. Sektörde uygulanacak yeni emisyon geçişi için hazır olduklarını anlatan Özüner, pazardaki genel büyüme trendinin devam edeceğini, 2020’de 48 bin olan traktör pazarının bu yıl 53-59 bin adet, iç piyasa satışlarının 26 bin-29 bin 500 olacağı tahmininde bulundu.