Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Aralık 2020'de, G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke oldu. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, “Bu artış büyüme ile birlikte istihdamı da olumlu etkileyecektir. İşletmelerin değişen tedarik zincirleri ve ticari anlayışı göz önüne alarak, üretimlerini yeniden değerlendirmeleri faydalı olacak” dedi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova da “Sermaye malı ve ara malı üretiminin, manşet rakamın üzerinde gelmesi de olumlu. Kurdaki geri çekilme, buradaki üretim artışına imkan tanıdı” diye konuştu. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol ise “Türkiye'nin AB'deki tedariki sağlaması durumunda, 2021'de sanayi üretimi daha güçlü olur” ifadelerini kullandı.