Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, gıdada üretim düştükçe fiyatların yükseldiğini belirterek, Gıda Komitesinin son toplantısında gündeme gelen ‘Erken Uyarı Sistemi’ kurulması planının dışında da çeşitli adımların atılması gerektiğini söyledi. Bu sistemin beş yıl önce de gündeme geldiğini ancak uygulamada beklentileri karşılamadığını ifade eden Koçal “İthalat gerçekleştirerek, denetimleri sıklaştırarak, ceza keserek ya da Erken Uyarı Sistemi ile gıdalardaki fiyat artışlarını önlemek yetersizdir” dedi.

ÇİFTÇİ ÜRETİME YÖNLENDİRİLMELİ

Çiftçinin güçlendirilmesinin ve maliyetlerini düşürecek tedbirler alınıp, üretime yönlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Koçal “Tarım politikasında, üretimden başlayarak tüketime kadar olan zincirin iyi yönetilmesi gerekiyor. Aksi takdirde gıda piyasası zincir marketlere teslim edilmiş olunur. Vatandaş olarak bizler de tüketimden gelen gücümüzü kullanmalıyız, bilinçli olmalı ve ihtiyacımız kadar tüketmeliyiz. Gıda fiyatlarını iyi takip ederek, fahiş fiyat artışlarını mutlaka ilgili yerlere şikayet etmeliyiz. Haksızlığa uğruyorsak hakkımızı aramalıyız” diye konuştu.

ÜST FİYAT BELİRLENEBİLİR

Koçal, ulusal tarım politikaları ve ticari etik sorununun tartışılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: Fahiş fiyat artışı belirlenen ürünlerde 1970'li yıllarda da yapılan 'narh uygulaması'na dönülebilir. Üst satış fiyatı belirlenmesi ve bunun altında serbestlik olması, alış fiyatları ile satış fiyatları arasında belirlenecek kâr marjı oranı sistemi, tüketiciyi istismar eden kesimler için düşünülebilir.