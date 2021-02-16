Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomide yeni dönem” açıklamalarıyla başlayan, devamında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın açıklamaları ve fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor. Kasım ayında 8,5832 ile tarihî zirvesini gören dolar/TL, altı ay aradan sonra 7 lira seviyesinin altına geriledi. Dolar haftanın ilk işlem gününde 6,96 liraya gerilerken, TL’ye yatırım yapanlar bugüne kadar yüzde 20 kazandı. Avro/TL ise 8,46 seviyelerinde işlem görüyor. Küresel fiyatlamada doların 2,5 yılın en düşük seviyesinde olması ve gelişen ülke paralarının değerlenmesi de TL’deki iyimserliği destekledi. Analistler, TCMB'nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükûmet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını bertiyor.

2,1 MİLYAR LİRAlık ÇÖZÜLME

Öte yandan kasım ayında beri yabancı girişleri 5 milyar doları portföy yatırımları olmak üzere büyük bölümü swap piyasasından yaklaşık 20 milyar dolar giriş gözleniyor. Son gelen verilere göre yerlilerin döviz mevduatlarında da 2,1 milyar çözünme ile 10 ayın en sert düşüşü yaşanıyor. Bireysel döviz hesaplarında çözülmenin devam etmesiyle hâlinde doların 6,80’e kadar gerilemesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ YOK

Piyasalarda ise gözler bu hafta Merkez Bankasında olacak. Yurt içinde bu hafta perşembe günü yapılacak PPK toplantısında Merkez Bankasının yüzde 17 olan faiz oranını değiştirmesi beklenmiyor. TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın geçen hafta yatırımcı toplantılarında ve önceki hafta erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri TL’de değer kazançlarını kuvvetlendirmiş, CDS’te belirgin düşüşler de görülmüştü. Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan beş yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altına gerilemiş durumda. CDS, bu sabah 289/294 seviyesinde.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Piyasalarda takip edilemeye devam eden bir diğer konu ise AB ve ABD ile ilişkiler olmaya devam ediyor. Jeopolitik endişelerde takip edilen konulara geçen hafta itibarıyla Rusya-AB ilişkileri de eklendi. Bankacılar, jeopolitik endişeleri TL üzerinde büyük bir risk unsuru olarak görüyor.

GÖZLER FITCH'İN KARARINDA

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin 19 Şubat Cuma günü açıklama yapması bekleniyor. Fitch, 21 Ağustos 2020 değerlendirmesinde Türkiye’nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etmiş, görünümünü durağandan negatife çevirmişti. En son 21 Ocak’ta kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunu “B+”, yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise “BB-” olarak teyit etmiş, ülkenin kredi notu görünümünü “durağan” olarak kaydetmişti. Moody’s ise 4 Aralık 2020’deki değerlendirmesinde Türkiye’nin “B2” olan kredi notunu ve “negatif” olan not görünümünü değiştirmemişti. TDM’den (Turkey Data Monitor) aldığım aşağıdaki grafik üç uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu göstermektedir. Görebileceğiniz gibi her üç değerlendirme de Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyesinin altında bulunuyor. Fitch'ten sürpriz bir karar çıkar mı, cuma günü göreceğiz.

GRAM ALTIN 400 LİRA BANDINA GERİLEDİ

Gram altın, dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kaybıyla birlikte 407 liraya kadar geriledi. Altının ons fiyatı yukarı yönlü denemeler yaptığı haftada 1.855 doların üzerini test etse de 200 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği bu bölgeyi aşmayı başaramadı. Haftalık bazda bakıldığında değer kazanımı göze çarparken 1885 dolar başta olmak üzere kritik teknik seviyelerin uzun süredir altında seyreden ons altının görünümü belirgin şekilde zayıf kalmaya devam ediyor. Teknik açıdan 1.830 dolar aşılmadıkça 1.800 doların altının test edilme riskinin canlı olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.