Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) 2020'ye ait Küresel Yatırım Trendleri İzleme Raporu’nda 2019’da 1 trilyon 489 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırımın (UDY), salgının yıkıcı etkisiyle 2020’de yüzde 42 düşerek 859 milyar dolara gerileyeceği tahmin edildi. Söz konusu dönemde gelişmiş ülkelere uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 69 azalarak 229 milyar dolar, gelişmekte olan ekonomilere yatırımlar da yüzde 12 düşüşle 616 milyar dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı, salgının etkisiyle 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,5 azalarak 7 milyar 733 milyon dolara geriledi. 2019’da ülkeye çekilen uluslararası doğrudan yatırım tutarı, 9 milyar 266 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

YATIRIMDA İTALYA İLK SIRADA

Yurt dışında yerleşiklerin Türkiye’deki doğrudan sermaye yatırımları geçen yıl 5 milyar 669 milyon dolar olurken salgına rağmen sermaye yatırımlarında sadece yüzde 3,6’lık düşüş görüldü. Türkiye’ye en fazla sermaye yatırımı yapan ülke 977 milyon dolarla İtalya olurken bu ülkeyi 798 milyon dolarla ABD, 693 milyon dolarla İngiltere, 436 milyon dolarla Lüksemburg ve 399 milyon dolarla Katar takip etti. En fazla yatırımın yapıldığı sektör, 1 milyar 387 milyon dolarla finans oldu. Finans sektörünü, 1 milyar 373 milyon dolarla bilgi ve iletişim, 572 milyon dolarla toptan ve perakende, 525 milyon dolarla ulaştırma izledi. Analistler, Türkiye'nin 2019'da küresel UDY’den aldığı payın yüzde 0,6 seviyesinde olduğunu hatırlatarak salgına rağmen 2020'de bu oranın yüzde 1’e yaklaştığını söyledi.

PAYI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, UNCTAD’ın 2021 tahminlerine göre, küresel UDY’nin yüzde 5-10 arası bir düşüş sergileyebileceğini söyledi. Türkiye'ye yeni yılda da daha fazla uluslararası doğrudan yatırım çekerek küresel UDY’den alınan payı artırmaya devam etmek istediklerini ifade eden Dağlıoğlu, “Bu kapsamda, salgın dönemi ve sonrasına uygun olarak hazırlanan uluslararası doğrudan yatırım stratejisi üzerindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.