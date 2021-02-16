Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut kredi faizlerindeki yukarı yönlü trend satışlara da olumsuz yansıyor. Türkiye genelinde konut satışları geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 olurken aynı dönemde ipotekli konut satışları yüzde 74,6 azalmayla 10 bin 732’ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre diğer konut satışları da ocakta yüzde 16,1 azalarak 59 bin 855 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2021 Ocak ayında yüzde 38,2 azalarak 22 bin 268’e düşerken toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,5 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 37,7 azalışla 48 bin 319’a düştü. Bu dönemde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 31,5 azalarak 2.675’e geriledi. En çok konut satışı 459’la İran vatandaşlarına yapıldı. İran’ı sırasıyla 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi.