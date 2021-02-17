Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gün içinde 403 liraya kadar gerileyen altındaki düşüşte, uluslararası piyasalarda, dünyanın yaşadığı en büyük risk olan koronavirüs salgınına karşı aşılamanın başlamış olmasıyla azalan endişelerin etkisiyle düşen ons fiyatları, ABD’de seçimlerin sona ermesi, piyasalarda bollaşan para ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşunun etkisi görüldü. Dolar da 6,90 TL’ye kadar geriledi. Finans Analisti İslam Memiş, altında biraz daha düşüş olabileceğini, bu düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.