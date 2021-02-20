Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisli mahallere ait geçen yılın nisan, mayıs, haziran dönemine ait üç, 1 Temmuz-31 Aralık 2020 dönemi için de altı aylık düzenlenerek vadesi ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceği belirtildi. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: Havalimanlarında havacılık sektöründe faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten 643 kiracı tahsisli, yaklaşık 3 bin 900 mahal için 2021 yılına ilişkin kiralara ve 2021 yılı havalimanı ücret tarifelerine artış yapılmayarak, sektöre destek sağlandı. 2021-2022 döneminde kira bedellerinde artış yapılmayarak, iki yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak.