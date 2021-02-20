Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Elektrik dağıtımından sorumlu 21 şirket ile 72 doğalgaz dağıtım şirketi kesintisiz enerji için teyakkuza geçti. Kar yağışları ve kötü hava şartları başlamadan önce hazırlıklarını tamamlayan şirket personelleri vatandaşın enerjiden mahrum kalmaması için -20 derecelerde direk başlarında görev yaptı. Tüm izinlerin iptal edildiği kar yağışı süresinde şehir merkezlerinde ciddi bir enerji kesintisi yaşanmadı. Ankara’da karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları takip etmek için Bakanlık bünyesinde bir Kriz Merkezi kuruldu. Ekipler de sorumluluk bölgelerinde anında müdahale için 24 saat hazır bekledi. Elektrik ve doğalgaz arıza ihbar hatlarının tam mesai çalıştığı dönemde 17 milyonun üzerinde doğalgaz abonesi ve 46 milyon elektrik abonesine büyük bir sorun yaşanmadan elektrik ve doğalgaz verildi.

BAKAN DÖNMEZ SAHAYA İNDİ

Önceki gün Kastamonu’daki çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15-16 Şubat tarihlerindeki yoğun kar yağışından sonra Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Bartın, Erzurum ve Zonguldak’ta sorunlar yaşandığına dikkat çekti. İlk etapta yaklaşık 200 bin aboneye elektrik iletiminde kısa süreli de olsa bazı kesintiler olduğunu belirten Dönmez, arızaların giderilmesiyle birlikte elektrik kesintilerinin 40 bin aboneye kadar düştüğünü söyledi. Özellikle kırsal alanda yapacakları yeni yatırımlarla elektrik kesintilerinde yaşanan sorunları en kısa sürede çözeceklerini belirten Dönmez “Bu yıldan itibaren elektrik dağıtım sektörümüzde 5 yıllık bir yeni yatırım dönemimiz var. Bunun anlamı buralara gerekli yatırımların yapılabilmesi için gerekli yatırım bütçe desteğini kendilerine sağlamış olacağız” dedi.