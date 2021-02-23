Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde bulunan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin, Yeni Sanayi Sitesi’ne taşınmasının Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olduğunu söyledi. Yeni Sanayi Sitesi’nin temelinin atılmasının Konya için çok önemli bir milat olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Çünkü Eski Sanayi ve Karatay Sanayi mevcut durumu ile adeta yaşamı sonlanmış, bir ölü hâline gelmişti” dedi.

ESNAFLA TAM MUTABAKAT

“Bir hayalimiz daha gerçekleşiyor” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, şöyle devam etti: Konya’da çok uzun yıllardır taşınması konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’de 1 milyon metrekarelik alanda 800 bin metrekare taşınacak alan bulunuyor. 2 bin 858 esnafımızla görüşüp tam mutabakat sağlayarak TOKİ ile protokol imzaladık. Belediyemizin mülkiyetine geçen 2 milyon 80 bin metrekarelik alan TOKİ’ye devredildi. TOKİ de 2 yıl içinde 1 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirecek. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin kahrını çeken esnafımız, uygun şartlarda iş yeri sahibi olma imkânına kavuştu.

BÜYÜK SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ

Projenin Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük sanayi dönüşüm projelerinden olduğunu kaydeden Başkan Altay, “2 bin 858 hak sahibinin olduğu bir yerde bunu başarabilmek çok zordur. Sanayicilerimize ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Süreç tamamlandığında 800 bin metrekarelik alanda yıkım gerçekleşecek ve şehrimiz kendine yakışır yeni bir sanayi kazanmış olacak. Yeni sanayide 2 bin 690 sanayi dükkanı ile 134 adet çeşitli sektörlerde hizmet verecek ticari dükkan bulunacak. Ayrıca yeşil alanlar, sosyal donatılar bulunacak” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER

Yeni Sanayi Sitesi’nin iki yıl içinde tamamlanacağını belirten Başkan Altay, “Projelerimize destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Sahin Usta'ya, milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve Esnaf Odaları Birliği ve TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut’a tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. El ele vererek Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz” dedi.