Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen zaman içinde telekomünikasyon sektörü büyük değişimlere sahne oldu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "En büyük kırılma noktası, mobil cihazların internet erişimine kavuşması oldu. Sanayi, üretim, sağlık başta olmak üzere sektörlere sağlayacağı fayda ve fırsatları düşündüğümüzde, en büyük sıçrama da 5G ile yaşanacak. Şimdiden hazırız, bu yolculukta da Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız. Ülkemizin teknolojik anlamda dışa bağımlılığı günden güne azalıyor" dedi. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy da, "Dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Genişbant teknolojileri, günümüzde elektrik ve su gibi olmazsa olmaz bir ihtiyaç olarak kendini gösteriyor. Ekonomide bir çarpan etkisi oluşturuyor. Bu sebeple gelecek dönemin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5G hazırlık ve fiber yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.