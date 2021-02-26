Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında ki dalgalı seyir bugün de devam ediyor. 1,800 doların altına gerileyen altın fiyatları bu sınıra yakın yatay hareket ediyor. İşte günün altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT CUMA 2021

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Son iki günde 11 lira civarında artış gören gram altın yeniden 420 lira seviyesine dönüş yaptı. Gram altın bugün 421 lira seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda altının onsunun fiyatı ise bin 772 dolarda yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 687 liradan alınırken 715 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki düşüşlerle birlikte 3 bin liradan oldukça uzaklaşan cumhuriyet altını bugün 2 bin 743 liradan alınırken 2 bin 869 liradan da satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1376 liradan alış, 1443 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.