Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'ye 2006 yılından bu yana 25 milyar dolar yatırım yapan Vodafone Türkiye, yeni yol haritasını dijitalleşme olarak belirledi. Bu kapsamda holdingleşme yoluna giden Vodafone, dört ana alana odaklanarak 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi olmayı hedefliyor. Şubat ayında Vodafone Türkiye CEO’luk koltuğuna oturan Engin Aksoy, Vodafone Grubu olarak, tüm dünyada yeni yol haritasını yeni nesil telekom şirketine dönüşmek olarak belirlediklerini belirterek "Pandemi döneminde teknolojiye 2 milyar TL’ye yakın yatırım yaptık. Dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazar yeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar önemli mesafe katettik. Dijitalleşme performansımızı artırmak ve yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtik. Vodafone Holding AŞ, dört ana dikey altında 10 şirketten oluşuyor. ‘Telekom’ dikeyimizin altında Vodafone Telekom ve Vodafone Net var. Bu iki amiral gemimizin yanına Vodafone Kule Hizmetlerini ekledik. ‘Servisler’ dikeyinin altında Vodafone Dağıtım, Vodafone Bilgi ve Vodafone Teknoloji şirketlerimiz var. ‘Finansman ve Sigorta’ dikeyinin altında Vodafone E-Para ve Vodafone Sigorta şirketlerimiz var. ‘TV ve Medya’ dikeyinin altında ise Vodafone TV ve Vodafone Medya şirketlerimiz var. Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketlerimizi daha da büyütmek. Bu doğrultuda 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi’ olmayı hedefliyoruz" dedi.

HEDEF SÜPER UYGULAMA

Hedeflere ulaşmak için ‘Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business’ unsurlarından oluşan bir büyüme planı oluşturduklarını anlatan Aksoy şunları kaydetti: Vodafone Yanımda uygulamasını süper bir uygulamaya dönüştürmek istiyoruz. Toplam 22 milyon kullanıcı ve 300 milyon aylık trafiğe ulaştık. Vodafone Yanımda platformu altında yer alan Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile de 100’ü aşkın farklı markanın 400’ü aşkın fırsat kampanyasını sunuyoruz. Süpermarket servisiyle ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca esnaf ve KOBİ’ler için büyük bir destek projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Vodafone Business markamızla, veri merkezi, bulut çözümleri, siber güvenlik, özelleştirilmiş mobil ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki beş yıl katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Amacımız, Türkiye’yi mükemmeliyet merkezi olarak konumlamak.

TÜKİYE EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKE OLDU

Aksoy, Vodafone’un ekim-aralık bilanço sonuçlarını da açıkladı. Vodafone Türkiye söz konusu dönemde 3,6 milyar TL’lik servis geliriyle Vodafone Grubu içinde en çok büyüyen operatör oldu. Vodafone Türkiye’nin 2020 yılı toplam servis geliri ise yüzde 22 artışla 13,6 milyar TL’ye ulaştı. Aralık 2020 sonu itibarıyla faturalı abone sayısını 1,1 milyon artışla 15,2 milyona çıkaran Vodafone, 23,4 milyonu mobil, 1,2 milyonu sabit genişbant olmak üzere toplam 24,6 milyon müşteriye hizmet veriyor.

2020’de operasyonel ve finansal açıdan da iyi bir sınav verdiklerini ifade den Aksoy “Hem dijitalleşme yönünde attığımız adımlar, hem de finansal performansımız, grubumuzda takdir görüyor ve örnek gösteriliyor. Üçüncü çeyrek verilerine göre, Vodafone Grubu içinde servis gelirleri bakımından en çok büyüyen operatör olduk” dedi.

ÜÇ YILDA 3.500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Engin Aksoy, çağrı merkezlerimizde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek "Yeni nesil çalışma sistemi ile ev kadınlarını, engelli bireyleri ve üniversite öğrencilerini önceliklendiriyoruz. Hedefimiz, daha önce çalışma hayatına girmemiş, özellikle evden çıkmakta problem yaşayan vatandaşlarımızın aile ekonomisine katkı sağlamasına imkân vermek. Yeni nesil çalışma sistemiyle önümüzdeki üç yılda 3.500 kişiye daha istihdam sağlayacağız" dedi.

VODAFONE GRUBU İÇİNDE 158 ÇALIŞAN İHRAÇ ETTİK

Vodafone Future Lab’de geliştirdikleri IoT ürünlerle ilgili tecrübelerini diğer ülkelerle paylaştıklarını dile getiren Aksoy "Sadece ürün ihraç ediyoruz. Çalışan ihracı da Vodafone Türkiye’nin en başarılı olduğu konular arasında. Bugüne kadar toplam 158 çalışanımızı yurt dışına gönderdik" ifadelerini kullandı.

2.500 KADIN YARDIM İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Aksoy, pandemi döneminde kadına şiddetin de arttığını söyledi. Kırmızı Işık uygulamasının 380 bin indirilme oranına ulaştığına dikkat çeken Aksoy, sadece geçen ay 2.500 kişinin düğmeye bastığını söyledi.

15 MİLYON HANEYE FİBER İÇİN 5 MİLYAR DOLAR

Fiber altyapının 5G'ye geçişte hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Aksoy, şu mesajları verdi: Fiber altyapı uzunluğundaki yüzde 10’luk artış, gayrisafi yurt içi hasılada yüzde 1’lik artışı tetikliyor. Ülkedeki fiber uzunluğu artış oranı yüzde 50 olsa bile, bu yatırım kaynaklı GSYİH büyümesinin 2023 yılında 44 milyar dolar olacağını hesaplıyoruz. Sektör olarak, bir an evvel fiber yayılımını sağlamalıyız. Fiber hane kapsamasının 20 milyon hanenin üzerine çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ilave 15 milyon hanenin kapsanması için 5 milyar dolar yatırım gerekiyor. Bu noktada, mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenmesi ve yeni yatırımların ortak altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Böylece maliyet tasarrufları sağlayabiliriz.