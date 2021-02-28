Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türkiye ekonomisi pandemi sonrası sürece hazırlanırken, İstanbul'un yeni dünya düzeninde küresel üretim üssü olarak öne çıkması, birtakım adımları kaçınılmaz hâle getiriyor. Yakın geçmişte "konteyner bulamama" başta olmak üzere çeşitli sıkıntılar yaşayan sektörler, "lojistik merkezi" ihtiyacını da dile getirmeye başladı. Özellikle dış ticarete konu olan ürünlerin İstanbul'a ve limanlara yakın yerlerde depolanması, şirketler için büyük önem arz ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz "Ekonomik aktivitedeki hızlanmayla birlikte özellikle İstanbul’da lojistik faaliyetleri artış gösteriyor. Bu da firmaların depo ihtiyaçlarını artırıyor. Arsa kıtlığı sebebiyle şu anda depo talebine tam olarak cevap verilemiyor. Hâliyle depo kiralarında ciddi artışlar var. İş adamları, kira ücretlerinin plazalarla yarışmasından şikâyetçi. Depo ihtiyacı ve yüksek kiralama ücretleri, İstanbul Ticaret Odası Meclisinde de gündemine gelmişti. Burada Millî Emlak'ın boş arazileri, depolama için kullanılabilir" diye konuştu.

Bireysel alımlar anlamında da arsa tarafında hareketlilik yaşandığını ifade eden Selçuk Hiçdurmaz "Pandeminin etkisiyle arsa ve tarla satışlarında büyük artış gözlemleniyor. Ancak burada da dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle küçük bütçe ile alınabilecek köy imarlı alanlarda vatandaşlar yol, elektrik, su problemi yaşayabilir. İhtiyaçlara ulaşımının zorluğu da önemli. Bütün bunlar satış sürecini ve fiyatları da etkiliyor" dedi.

Konut sektörünün ise tartışmasız şekilde düşük faize ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Hiçdurmaz, şöyle devam etti: Salgında uygulanan 0,64'lük kredi oranı, bunun en büyük ispatıdır. Bugün yeni projelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu projelerin, yükselen maliyetler sebebiyle yeni liste fiyatlarıyla satışa sunulacağı aşikâr. Fiyat artışı kaçınılmaz. Vatandaş da muhtemel faiz indirimlerinin ardından yönünü gayrimenkule çevirecektir. Çünkü gayrimenkul, yatırımın yanında temel bir ihtiyaç...