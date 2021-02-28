Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte konuşan Tezel "Tarımın modernizasyonu ile sağlanacak verimlilik, toplumun beslenme ihtiyaçlarının yüksek kaliteli ve kolay erişilebilir yapıda olmasını da sağlayacaktır. Ülkemizde 'geçimlik tarım' hâlâ varlığını sürdürüyor. Bu, kayıt dışı ekonomi ve kontrol edilemeyen bir finansal yapıyı ortaya çıkarıyor. Modernizasyonunda anlamamız gereken; geleneksel aletlerin mekanikleşmesi, sonrasında zengin teknolojik sistemlere kavuşturulması" diye konuştu. Türk Ekonomi Bankası Tarım Bankacılığı Müdürü Onur Terzi de "Çiftçi belirli bir kârlılık seviyesinde olmalı. Aksi takdirde aşırı borçlanma ve işletmelerin finansal şoklara savunmasız hâle gelmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.