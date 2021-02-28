Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte konuşan Tezel "Tarımın modernizasyonu ile sağlanacak verimlilik, toplumun beslenme ihtiyaçlarının yüksek kaliteli ve kolay erişilebilir yapıda olmasını da sağlayacaktır. Ülkemizde 'geçimlik tarım' hâlâ varlığını sürdürüyor. Bu, kayıt dışı ekonomi ve kontrol edilemeyen bir finansal yapıyı ortaya çıkarıyor. Modernizasyonunda anlamamız gereken; geleneksel aletlerin mekanikleşmesi, sonrasında zengin teknolojik sistemlere kavuşturulması" diye konuştu. Türk Ekonomi Bankası Tarım Bankacılığı Müdürü Onur Terzi de "Çiftçi belirli bir kârlılık seviyesinde olmalı. Aksi takdirde aşırı borçlanma ve işletmelerin finansal şoklara savunmasız hâle gelmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
'Geleneksel tarımdan kurtulmalıyız'
28.02.2021 - 04:32 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 04:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri Birliği Başkanı Tarık Tezel "Tarım sektörünün modernizasyonu, gıda güvenliğini de teminat altına alacak en önemli faktör" dedi.
Etiketler : tarım,geleneksel tarım,
771010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771010.aspx
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