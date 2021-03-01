Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi; düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre, kafe ve restoranların açılıp açılmaması olacak. Bu kapsamda, kabine toplantısında düşük riskli illerde kafe ve restoranların sosyal mesafe, maske, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına yönelik bir kararın alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, mutasyonlu virüsün bulaşıcılığı ile ilgili il bazında bir bilgilendirme sunumu yapması planlanıyor. Bakan Koca ayrıca, alınan önlemlerin koronavirüs tablosuna yansıması, yerli aşı çalışmaları ve bugüne kadar yapılan aşılama ile ilgili bir bilgilendirme de yapacak.

REFORMLAR VE DOLAR

Toplantıda, yarın açıklanacak İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili son durum değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın, mart ayı içerisinde açıklanması planlanan ekonomi reformuyla ilgili de bir sunum yapacağı belirtiliyor. Dolar kurunda son 1 haftada yaşanan artış da kabinede konuşulacak konular arasında... Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla "Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin artırılması" için yapılan çalışmaları anlatacak.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve ABD ile yeni döneme ilişkin süreci aktaracak. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar da, Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek.