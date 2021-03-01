Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, resmi sosyal medya hesabından Türkiye’nin salgın sürecinde kaydettiği ilerlemeye dikkati çekti. Bakan Elvan, 2021’de temel önceliği fiyat istikrarına vereceğinin altını çizerek, “Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak” ifadelerini kullandı.