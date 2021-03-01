Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, resmi sosyal medya hesabından Türkiye’nin salgın sürecinde kaydettiği ilerlemeye dikkati çekti. Bakan Elvan, 2021’de temel önceliği fiyat istikrarına vereceğinin altını çizerek, “Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak” ifadelerini kullandı.
Elvan: 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk
01.03.2021 - 10:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk” açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,
771301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771301.aspx
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