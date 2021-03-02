Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği Başkanı Levent Çamur, 31 Mart'ta sona erecek kısa çalışma ödeneğinin koronavirüs salgını döneminde üreten kesime nefes aldırdığını belirterek, “Ödenek en az haziran ayı sonuna kadar devam etmeli” çağrısında bulundu. Özellikle KOBİ statüsündeki işletmeler açısından kısa çalışma ödeneğinin devamlılığının çok önemli olduğuna işaret eden Çamur, “Ödenek ile işten çıkarma yasağının kalkması hâlinde işten çıkarmaların başlaması, işten çıkarma yasağının devam etmesi hâlinde ise işverene ciddi mali yük getirmesi olasıdır” dedi. Çamur, OSB'lerde çalışanlara aşılamada öncelik verilmesi gerektiğine de dikkati çekti.