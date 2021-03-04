Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ayasofya-i Kebîr Câmii, temmuz ayında ibadete açılmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 86 yıl sonra ilk defa minbere çıkarak hutbe okumuştu. Hutbede tüm gözler Erbaş'ın üzerindeki kılıçtayken, Erbaş’ın gözü de görüntülü mikrofondaydı. Sunny tarafından geliştirilen SeeTalk ilk testi de burada başarıyla geçerek dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Mikrofon ve prompter teknolojisini bir araya getiren SeeTalk özellikle ibadethanelerde vaaz ve kürsü konuşmalarında, konferanslarda, seminer, stand-up, talk show gibi etkinliklerde ve Youtuber’lar tarafından kullanılabilecek.

5 İNÇLİK ANDROID EKRAN

Sunny Elektronik Pazarlama ve Ürün Kategori Direktörü Arif Yıldırım, SeeTalk'u yaklaşık iki yıllık bir AR-GE çalışma ve altı milyon dolarlık bir yatırım sonucu geliştirdiklerini belirterek "Üründe 5 inç dokunmatik yüksek çözünürlüklü LED ekranı, profesyonel senkron çift mikrofonu, kullanıcı dostu Android arayüzü bir araya getiriyor. SeeTalk, topluluk önünde konuşma yaparken, konuşma metnine hâkimiyeti artırmayı, rahat ve akıcı konuşma yapmayı sağlıyor. Sınıfında dünyada ilk ve tek bir ürün. Ürünün ekranı yüksek kontrast oranına sahip. Yazının boyutu, rengi, arka planı göz konforuna göre ayarlanabiliyor. Ayrıca, SeeTalk'un kullanışlı ve şık bir kumandası bulunuyor. Bu kumandayla, okuma hızı ayarlanabilir, mikrofon kapatıp açılabiliyor. Konuşma metninin içerisinde ve sayfalar arasında dolaşılabiliyor. Konuşmaya ara verildiğinde SeeTalk uyku moduna da alınabiliyor. SeeTalk, sesi çok az ya da hiç kaybetmeden bir metre çapındaki mesafesinden alabiliyor. Wi-Fi ve bluetooth bağlantı özelliklerine de sahip. SeeTalk'un online portal sayesinde uzaktaki bir cihaza metin girişleri yapılabiliyor. Wi-fi desteği ve USB girişi ile metinler kolayca yüklenebiliyor" dedi.

6,5 SAAT KESİNTİSİZ KONUŞMA

Yıldırım, ürünün 6,5 saat kesintisi kullanılabildiğine dikkat çekerek "SeeTalk'un kullanıldığı camilerde, cemaatin SeeTalk öncesi ve sonrası sohbetin kalitesiyle ilgili deneyimlerini ölçtük. Araştırmaya katılanların yüzde 92'si SeeTalk ile yapılan konuşmaların daha kaliteli ve anlaşılır olduğunu söyledi" diye konuştu. Ürünün online olarak satışa çıktığını dile getiren Yıldırım, 2021 yılını 50 bin adetle satış yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Yıldırım, yurt dışından da büyük talep aldıklarını söyledi.

SAMSUNG CEP TELEFONU ÜRETİMİNE BAŞLADI

Sunny, Esenyurt'taki tesisinde Samsung markalı telefonların üretimine de başladı. Aylık 300 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste Samsung'un A serisi modellerin üretimi yapılıyor. Diğer yabancı markaların da Türkiye'de üretime başlamasıyla cep telefonu fiyatlarının düşmesi bekleniyor.