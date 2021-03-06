Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendilerine ait olmayan taşınmazları kendilerininmiş gibi gösterip internet sitelerine sahte ilanlar veren dolandırıcılar vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Kiralık daireden satılık arsaya kadar birçok farklı taşınmaz türünde verilen ilanlara dikkat çeken Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan "Dolandırıcılar gerek başka ilanlardaki resimleri kopyalayarak gerekse de orijinal resimleri gerçek sahiplerinden isteyerek, piyasadan çok daha düşük fiyatla ilanlar giriyor. Hiçbir düzenlemeye ve kontrole tabi olmayan portallar üzerinden bu sahte ilanlar yayına alınıyor. Arayan vatandaşlara ise taşınmazın taliplisinin çok olduğu, kapora gönderilmezse başkasına satılabileceği yalanları söyleniyor. Böylece paralar toplanıyor. Daha sonra bu kişilere bir daha ulaşılamıyor” dedi.

Son mağduriyetin İzmir’de yaşandığını belirten Akdoğan "Başkasına ait arsayı değerinin çok altında fiyatla internet üzerinden satışa çıkaran kimliği belirsiz kişi, sadece 10 saatte 25 kişiden binlerce lira kapora alarak kayıplara karışmış. Bu konunun benzeri her gün yaşanıyor. Kaporalar alınıyor, bu kişilere tekrar ulaşılamıyor. Ucuz verilen, yeni üyelik açmış kişilere ait ilanlardan uzak durun. Kapora göndermeyin. Mutlaka yetki belgeli emlak profesyoneline danışın" uyarısında bulundu.