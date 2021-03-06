Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli "Dekar başına 10 liralık destek 20 liraya çıkarıldı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği de 16 liraya yükseldi. Çiftçilerimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bütün ürünlerde mazot destekleri de aynen devam edecek.