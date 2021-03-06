Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli "Dekar başına 10 liralık destek 20 liraya çıkarıldı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği de 16 liraya yükseldi. Çiftçilerimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bütün ürünlerde mazot destekleri de aynen devam edecek.
Gübre destekleri iki kat yükseltildi
06.03.2021 - 04:20 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 04:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çiftçilere verilen gübre desteği iki katına çıkarıldı.
Etiketler : gübre desteği,
772474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/772474.aspx
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